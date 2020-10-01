Ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі не на жарт стривожила військовослужбовців в окупованому Криму

Про це на своїй сторінці в Twitter написала блогер RoksolanaToday, передає Politeka.net. Вона опублікувала скрін повідомлення в одному з кримських пабліків, автором якого, якщо судити з тексту, є контрактник Михайло Соколов.

Він пише про те, що після відновлення війни між Вірменією та Азербайджаном місцеві офіцери ходять похмурі і не вилазять з нарад.

"Почали влаштовувати чергові стройові огляди, знову сидимо на печії, чекаємо на тривогу. Але мене терзають смутні сумніви. Чи не підготовка це до можливого перекидання в Карабах? Мені залишилося пару місяців до закінчення контракту, і що робити, якщо запруть у Карабах? Тут же нікого не питають "хочеш чи не хочеш". В армії насамперед треба. А я не бажаю віддавати своє життя за чиїсь політичні інтереси. І так в країні рівень життя нижче плінтуса. Уряду в черговий раз гроші нікуди дівати?",- резюмує автор.

Раніше ми повідомляли про те, що Росія зайняла поки що нейтральну позицію, хоча і закликала Туреччину зупинити війну.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Анкара підтримала вимогу росіян припинити війну в Нагірному Карабасі, проте поставила одну-єдину умову: Вірменія повинна піти з карабахської території, яка офіційно належить Азербайджану.

"Де ви бачили, щоб країну, чиї землі були окуповані, ставили на одну чашу терезів з окупантом?" – цитує джерело главу турецького МЗС.

Чавушоглу провів паралелі між ситуацією в Карабасі й окупацією Росією територій України і Грузії, зазначивши, що міжнародне співтовариство справедливо підтримує цілісність цих країн. Він підкреслив, що Карабах заслуговує на таку ж позицію.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

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