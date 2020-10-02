Скандальна російська рок-виконавиця Юлія Чичеріна, яка щосили підтримує бойовиків на Донбасі, потрапила під обстріл у Нагірному Карабасі
Про те, що сталося, повідомив російський пропагандист і військовий кореспондент Семен Пегов у своєму телеграм-каналі WarGonzo.
Як стало відомо, Чичеріна в захисному спорядженні вирушила на лінію зіткнення, де азербайджанський безпілотник накрив позиції противника.
Деякий час вона не виходила на зв'язок, проте пізніше її виявили в одному з укриттів. Досі пір її група не вибралася із зони ураження.
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Незабаром Пегов опублікував відео, в якому ціла і неушкоджена співачка розповіла про свої пригоди.
За її словами, безпілотники накрили їх, коли колона машин, в якій їхала і вона, вже перетнула кордон Нагірного Карабаху:
"З безпілотників бомбили міст. Бомбили по бабах. Була повітряна тривога. Машини зупинилися, сховатися було ніде. Ми ховалися під навісом таким, лавочка закрита торгова. І я бачила, як ховаються діти, бабусі. Офігеть, коротше. Мене врятувала кішка. Я побачила, що кішка спокійно сидить, і я пішла до кішки, села, і ми разом з нею сиділи".
Чичеріна повідомила, що приїхала співати на передову, і висловила впевненість у перемозі.
Як відомо, артистка неодноразово була на Донбасі, де виступала перед бойовиками. У неї є "паспорт Л/ДНР" й орден "За особливі заслуги".
Раніше Чичеріна заявила про те, що в зоні військового конфлікту на Донбасі, крім українських військових, також знаходяться норвежці, французи, афроамериканці і латиські біатлоністки.
"Вони там воюють за руський мир, за що ж іще? Це протистояння Росії і піндосів. Я так для себе визначила. Зрозуміло, що просто там все з ними, і укр*пи, і норвежці, там всі понаїхали, і французи, і біатлоністки латиські. Всі там сидять. Чорношкірі, які приїжджають на сафарі і просто стріляють в старих на городах", – висловилася співачка.
Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.
Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.
Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.