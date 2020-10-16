На Донбасі загинув український солдат Руслан Панченко

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Смілянської міської ради Черкаської області.

Так, у зоні проведення операції Об’єднаних сил у вівторок, 13 жовтня, загинув солдат Руслан Панченко.

"Під час виконання службових обов’язків в зоні проведення ООС загинув наш земляк – солдат контрактної служби Панченко Руслан Віталійович", – йдеться в повідомленні.

При цьому про обставини загибелі солдата в повідомленні нічого не сказано. У штабі ООС заперечили припущення, що це могла бути бойова втрата.

Руслана поховали в День захисника України, 14 жовтня, в селі Матусів Шполянського району.

У штабі ООС звітували, що 13 жовтня, у смугах відповідальності українських підрозділів зафіксовано 6 порушень домовленостей, які вступили в дію з 27 липня. Зокрема, обістріли були поблизу Зайцевого, а також неподалік від населених пунктів Піски та Оріхове.

Раніше повідомлялось, що в селі Раденськ Олешківського району Херсонської області в середу, 14 жовтня, 44-річний учасник війни на Донбасі наклав на себе руки. Перед тим, як вчинити непоправне, чоловік розіслав своїм друзям і знайомим повідомлення, в яких розповів про наміри накласти на себе руки і попросив вибачення за все.

Нагадаємо, обстріли і вибухи: серйозні бої розгорнулися на Донбасі, бойовикам не до перемир'я.

Також Politeka писала, що жителів "ЛНР" залишили без ліків в розпал епідемії, продають тільки обраним: "виживе той, хто...".

Раніше Politeka писала, що окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.