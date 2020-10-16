На Донбасі загинув український солдат Руслан Панченко
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Смілянської міської ради Черкаської області.
Так, у зоні проведення операції Об’єднаних сил у вівторок, 13 жовтня, загинув солдат Руслан Панченко.
"Під час виконання службових обов’язків в зоні проведення ООС загинув наш земляк – солдат контрактної служби Панченко Руслан Віталійович", – йдеться в повідомленні.
При цьому про обставини загибелі солдата в повідомленні нічого не сказано. У штабі ООС заперечили припущення, що це могла бути бойова втрата.
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Руслана поховали в День захисника України, 14 жовтня, в селі Матусів Шполянського району.
У штабі ООС звітували, що 13 жовтня, у смугах відповідальності українських підрозділів зафіксовано 6 порушень домовленостей, які вступили в дію з 27 липня. Зокрема, обістріли були поблизу Зайцевого, а також неподалік від населених пунктів Піски та Оріхове.
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Нагадаємо, обстріли і вибухи: серйозні бої розгорнулися на Донбасі, бойовикам не до перемир'я.
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