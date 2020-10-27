Один з лідерів терористів "ДНР" Олександр Ходаковський висловився про майбутнє відносин Росії і ОРДЛО

Він вважає, що жителі окупованих територій Донбасу марно розраховують на підтримку Кремля, адже Росія їх давно кинула, передає Діалог.

За його словами, Росія навіть офіційно не є стороною конфлікту на Донбасі, хоча і веде переговори від імені бойовиків. Але росіяни не будуть жити на зруйнованих територіях і відбудовувати їх.

Бойовик пояснив, що: "Як у нас міркують? - Росія за нас підписалася і, значить, Росія несе за нас відповідальність. Росія веде від нашого імені переговори, Росія визначає основні параметри нашого існування, Росія при тому, що офіційно не сторона конфлікту, проте міцно зміцнилася в свідомості у всіх, як наш гарант".

"Але нести-то втрати нам? Нам тепер жити в руїнах, нам дивитися на згорілі і розстріляні об'єкти інфраструктури - це все нам"- заявляє бойовик.

Ходаковський нагадав, що це не та ситуація, коли банківський поручитель відповідає за кредитора, коли той не виплачує кредит.

"Тут незалежно від гаранта кредитор отримає сповна. Ми отримаємо сповна",- упевнений терорист.

Через шість років війни на Донбасі у окупантів є великі проблеми з постачанням, технікою і ліками, багато хто не розуміє елементарних потреб і вислужуються перед "високим начальством".

"Так що, коли буде розбір польотів, нам все одно поставлять питання: Росія Росією, - але що ви зробили самі? Це ж ваші люди, ваша земля...", - резюмував один з ватажків бойовиків Олександр Ходаковський.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" та "ДНР"по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.