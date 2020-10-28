У РФ загорілася військова техніка, яка імовірно рухалася на Донбас

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував користувач з ніком "Сіндзе, або Або" в Twitter.

"Російська військова техніка загорілася прямо на залізничній платформі, можливий вибух: колону могли везти на Донбас", - йдеться в підписі до посту.

На кадрах видно, що військова вантажівка "ЗІЛ" спалахнула прямо на залізничній платформі під час передислокації.

НП з російською технікою викликало резонанс в мережі:

"Добре, нашим хлопцям менше роботи", "не важливо куди рухалася техніка, але те що вона повинна бути утилізована це факт", " Шкода, що ця машина не перевозила боєкомплект Граду", "Візитку Правого сектора знайшли?", - писали в мережі.

Раніше українська розвідка проінформувала, що російські окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.

Відомо, що на окупованих територіях почалися навчання, і всім цим процесом керує командування Збройних сил РФ.

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