Рівно 6 років тому на Донбасі обірвалось життя наймолодшого "кіборга" Сергія Табали
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Повернись живим".
Так, 6 листопада 2014 року на Донбасі загинув 18-річний Сергій Табала з позивним "Сєвєр".
Після Майдану Сергій відразу поїхав на війну і був наймолодшим "кіборгом".
В день своєї загибелі, 6 листопада 2014 року, Сергій чергував у диспетчерській вежі в аеропорту Донецька. Артилерійський снаряд 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра", який під час штурму вежі випустили проросійські бойовики, не залишив молодому воїну шансів на життя.
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"Як мало встиг...", - можливо подумаєте ви. "Як багато він встиг!" - упевнені ми! Далеко не кожен українець у свої 18 років боронив незалежність України. Далеко не кожен захисник погодився восени 2014 року захищати Донецький аеропорт. Сергію це було під силу! Пам'ятайте про нього щодня. Світла пам'ять захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що Сергій Табала воював на Донбасі у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". У 2016 році він посмертно отримав звання Герой України.
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