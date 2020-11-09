У Луганській області загинув український військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик

При цьому у вечірньому зведенні штабу ООС станом на 17:00 суботи вказувалося, що з початку доби не було зафіксовано порушень режиму "тиші", і про втрати в лавах ЗСУ не повідомлялося.

На це звернув увагу український блогер і ветеран АТО Валерій Прозапас на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив це тим, що в той же самий час, коли Україна втратила захисника, на Донбасі перебував президент країни Володимир Зеленський, тому ООС не захотіли псувати "картинку".

"Це має просте пояснення - саме в цей день" на передовій " перебував Зеленський. Він ніяк не відреагував на загибель двох бійців минулого тижня, тому псувати картинку його візиту смертю якогось чергового десантника тим більше не стали, навіть придумали ідіотське формулювання- "російські окупанти використовують стрілецьку зброю і гранатомети, але перемир'я триває"", - написав ветеран АТО.

Валерій Прозапас зазначає, що нова українська влада півтора року тільки й обіцяє "мир-мир-мир", але при Зеленському вже загинуло більше ста бійців.

"Якщо це підтвердиться - буде зайве підтвердження змови про штучне замовчування ЗМІ і владою реальної ситуації на фронті зокрема і в армії в цілому", - резюмував він.

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