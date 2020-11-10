Російські "миротворці" в Карабасі воювали на Донбасі і брали участь у захопленні Криму
Зокрема, основу російського контингенту складають контрактники 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ з смт Рощинський Самарської області. Військові цієї в/ч брали участь у захопленні Криму та окупації Донбасу.
Про це написав у Facebook волонтер-розслідувач з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе.
За його інформацією, з грудня 2005 року по листопад 2008-го "миротворча" 15 ОМСБр ЗС РФ була в зоні "грузино-абхазького конфлікту" і в Придністров'ї, а потім брала участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.
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Більш того, з 2014 року російська бригада "засвітилася" в операції з анексії Криму, а пізніше – в бойових діях на Донбасі, де вони вбивали і катували українців. Незрозуміло після цього, який вони світ можуть принести в Карабах, адже після себе вони залишили лише сльози матерів і дружин загиблих бійців ЗСУ.
Також раніше повідомлялося, що Азербайджан, Вірменія і Росія підписали cпільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке вступило в силу з 10 листопада.
Російська Федерація вже відправила своїх миротворців в Нагірний Карабах. Всього прибули 10 літаків з особовим складом і технікою.
Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.
Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".
Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.