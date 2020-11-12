Україна відкрила сім контрольних пунктів в'їзду-виїзду у Донецькій і Луганській областях, що не на жарт розлютило ватажка "ДНР"

Денис Пушилін назвав такі дії з боку України "провокацією", передає Politekа.net з посиланням на телеграм-канал "Репортер Руденко", де опублікований коментар бойовика.

За його словами, відкриття КПВВ на лінії зіткнення "не відповідають реаліям та епідеміологічній ситуації на території України".

"Коли там практично щоденні рекорди, коли на Україні в "червону зону" потрапляють Вугледар, Краматорськ, Слов'янськ та інші міста Донецької області, які зараз підконтрольні Україні, і, звичайно, нестача в лікарнях місць ніяк не сприяють відкриттю КПВВ", – на повному серйозі заявив бойовик.

Пушилін впевнений, що всі навколишні держави "закрилися" від України через епідситуацію в цій країні, а також пригадав, що Київ сам закривав КПВВ, коли "ситуація була набагато краще".

"Це досить цинічний хайп з боку Зеленського для того, щоб мати можливість поговорити з Німеччиною, для того, щоб знову спробувати перевернути все з ніг на голову і спробувати звинуватити "республіки" у зриві якихось домовленостей", – продовжив Пушилін.

Бойовик додав, що питання відкриття КПВВ "не було узгоджене на засіданні ТКГ", і налякав наслідками:

"Такі односторонні кроки можуть призвести до непоправних наслідків. Нічого хорошого з цього не вийде".

Тим часом жителі "ДНР", яких "захищає" Пушилін, всіма правдами і неправдами намагаються прорватися в Україну, щоб купити продукти і ліки, оскільки ситуація з вірусом у "республіці" катастрофічна. Але про це ватажок ніколи не скаже. Як мовчить він і про те, що Росія фактично кинула ОРДЛО наодинці з пандемією.

Ба більше, в Донецьку всіляко намагаються приховувати інформацію з коронавірусом, щоб ще більше не злити людей.

Нагадаємо, у "ДНР" показали "розвиток" Донбасу при окупантах.

Як повідомляла Politeka, Бородай пригрозив Україні втратою Донбасу, цинічна заява.

Також Politeka писала, що доведені до відчаю донеччани пригрозили Пушиліну.