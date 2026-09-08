Волинському бізнесу радять уже зараз готуватися до можливих перебоїв з електропостачанням і подбати про власну енергетичну незалежність. Відповідні рекомендації підприємцям озвучив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Масштабну незаконну вирубку лісів на Волині розслідують на тлі підготовки регіону до зими — а бізнесу області вже радять готуватися до можливих відключень електроенергії. Рекомендації підприємцям озвучив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як повідомляє ВСН, 7 вересня Терехов зустрівся з представниками бізнесу Волині на ПрАТ «Едельвіка» у Луцьку. Головна теза його виступу: в умовах війни підприємствам не варто розраховувати виключно на централізовані системи енергопостачання.

Харків, який регулярно потерпає від російських ударів по енергетичній інфраструктурі, уже кілька років перебудовує підходи до забезпечення міста електроенергією, теплом і водою. Ключовий принцип — децентралізація: пошкодження окремого об'єкта не має паралізувати всю систему.

«Сьогодні ми кардинально змінюємо систему енергетики та переходимо на власне виробництво. Йдеться про когенерацію, газопоршневе обладнання та системи накопичення електроенергії. Для вас системи накопичення — мабуть, найкраще рішення з усіх», — наголосив Ігор Терехов.

Накопичувачі електроенергії працюють за принципом великих акумуляторів: вони зберігають електроенергію, щоб підприємство могло використовувати її під час відключення основного живлення. Для бізнесу це може стати одним із найпрактичніших рішень у разі перебоїв з електропостачанням.

Як бізнесу підготуватися до відключень світла

Терехов радить не обмежуватися лише одним резервним джерелом. Підприємствам варто заздалегідь визначити, що саме має продовжувати працювати у разі відключення електроенергії, і вже під це вибудовувати власну систему енергозабезпечення. Харків у такий спосіб перебудовує не лише електропостачання, а й системи тепла та води.

«Ми будуємо систему так, щоб у разі пошкодження однієї її частини інша могла продовжувати працювати. Це стосується і теплопостачання, і водопостачання, і електроенергії», — пояснив міський голова Харкова.

Окремо під час зустрічі говорили про фізичний захист підприємств від російських атак. У Харкові, за словами Терехова, використовують різні способи захисту об'єктів, зокрема спеціальні сітки, однак універсального рішення немає. Підприємцям радять не нехтувати комунікацією з військовими та враховувати їхні рекомендації щодо захисту конкретних об'єктів.

Головний урок Харкова для інших регіонів — не чекати, поки виникне проблема, а готуватися до неї заздалегідь. Для бізнесу це означає створення власних резервів електроенергії, тепла та інших критично необхідних ресурсів, аби навіть у разі пошкодження інфраструктури підприємство могло продовжити роботу.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифу на воду у Волинській області: як зросли ціни у платіжках.