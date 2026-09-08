У центрі «Вільні разом» у Вінниці новоприбулих переселенців з Херсонщини скерували за гуманітарною допомогою до міжнародних організацій.

Гуманітарна допомога для ВПО у Херсонській області залишається безоплатною для всіх переселенців — у координаційному центрі «Вільні разом» у Вінниці протягом тижня зареєстрували трьох новоприбулих людей з Херсонщини та скерували їх за допомогою до міжнародних і благодійних організацій. Про підсумки роботи простору повідомила Херсонська ОДА.

Гуманітарна допомога та реєстрація новоприбулих

За тиждень у центрі зареєстрували трьох новоприбулих переселенців. Їх скерували на отримання допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), громадської організації «Джерело надії України» та благодійного фонду «Посмішка ЮА». Юридичні консультації для переселенців у просторі надають на постійній основі.

Консультації та проєкт «Картка Херсонщини»

Консультації з різних питань протягом тижня отримали 14 осіб. Також у центрі продовжується реалізація проєкту «Картка Херсонщини» — переселенцям видають картки, а коло партнерів серед місцевих підприємців розширюється. Така картка дає можливість отримувати знижки та підтримку в закладах-партнерах.

Дозвілля та громадська активність

Окрім гуманітарної допомоги, простір організував для переселенців культурні та освітні заходи. Відбулося заняття з малювання з елементами традиційного петриківського розпису «Казкові овочі», літературна зустріч «Поетична година», присвячена поетам Херсонщини, а також відвідання культурно-мистецького проєкту «ХЕРСОН: НЕ/вкрадене. Штудії та омажі».

Майстрині з-поміж ВПО передали представнику 237-ї бригади ЗСУ 22 нашоломники, 5 килимків та 5 поробок-оберегів, які виготовили власноруч. Юні переселенці долучилися до фіналу всеукраїнських спортивних змагань у межах тижня фізичної культури та спорту.

Як отримати допомогу

Херсонські координаційні центри «Вільні разом» працюють у 14 українських містах. Переселенці з Херсонщини можуть звернутися до найближчого простору, щоб зареєструватися та отримати гуманітарну, юридичну, соціальну чи психологічну підтримку. Для цього потрібні документи, що підтверджують статус ВПО.

Актуальну контактну інформацію про центри можна отримати на гарячій лінії Херсонської ОДА за номерами 0800 330 951 та 0800 101 102, а також на офіційному сайті khoda.gov.ua.