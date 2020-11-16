Так, на опублікованих кадрах можна побачити тренування українських снайперів, а також реальну бойову роботу військових на передовій.

Кадри були отримані від бойових снайперів, яким допомагають українські волонтери.

"Бойові снайпери, яким ми допомагаємо, передали свіже відео. Ці кадри вперше у відкритому доступі. Якась частина з тренувань, решта – реальна бойова робота. Монтували вони самі", - зазначено в повідомленні.

За словами авторів відео, на сьогоднішній день головних завдань у снайперів три: це спостереження, полювання на російських снайперів і коригування відповіді під час обстрілу з боку бойовиків.

Основні дистанції роботи - великі.

"Бачимо в роботі спорядження, яке передавали бійцям трохи раніше. Приємно. До речі, на відео і той спостерігач терористів, якого ми згадували раніше: товчеться там, в півтора кілометрах, і не знає, що його вже пильно "ведуть", - зазначено в повідомленні.