В Україні запрацював єдиний інформаційний портал «єОпора», на якому зібрані програми підтримки для проходження опалювального сезону. Розповідаємо, яку інформацію там можна знайти та кому вона стане в пригоді.

Енергетична стійкість у Херсонській області — тема, що загострюється з наближенням холодів. Щоб мешканцям було простіше готуватися до опалювального сезону, в Україні створили єдиний інформаційний портал «єОпора».

Про запуск платформи мешканцям регіону нагадала Херсонська обласна військова адміністрація. На порталі в одному місці зібрані програми підтримки для проходження опалювального сезону — тож потрібну інформацію більше не доведеться шукати окремо по різних відомствах.

Що зібрано на платформі

Окрім переліку програм підтримки, «єОпора» містить практичні рішення щодо енергетичної стійкості. Це має допомогти українцям краще підготуватися до холодів і стабільніше проходити опалювальний сезон. Інформація подана в одному місці, що особливо зручно для тих, хто вперше стикається з такими питаннями.

Для Херсонської області доступ до таких рішень критично важливий. Регіон залишається прифронтовим і регулярно потерпає від обстрілів, які пошкоджують енергетичну інфраструктуру. Саме тому можливість швидко знайти програми підтримки на одному порталі — це збережений час і вчасно отримана допомога напередодні зими.

Як знайти потрібну інформацію

Щоб скористатися порталом, достатньо відкрити «єОпору» та обрати розділ, який відповідає конкретній ситуації. Платформа розрахована на різні потреби, тож варто переглянути її ще до початку опалювального сезону. Це дозволить заздалегідь дізнатися, які програми підтримки доступні саме для вас.

Про нові програми підтримки для мешканців області Херсонська ОВА повідомляє через свої офіційні канали. Радимо стежити за ними, щоб не пропустити актуальні можливості допомоги перед настанням холодів.