Через аварійний ремонт водопроводу діаметром 200 мм у Космічному районі Запоріжжя 18 вересня без води залишилися понад 2,8 тисячі мешканців та 1122 приватні будинки. Воду підвозитимуть автоцистернами.

Відключення води у Запоріжжі вранці 18 вересня знову торкнулося приватного сектору — у Космічному районі міста сталася аварія на водопроводі, через яку без водопостачання залишилися понад 1,1 тисячі будинків і близько 2,8 тисячі мешканців.

Як повідомляє міський портал «ЗаБор», сьогодні в Космічному районі проводять аварійний ремонт водопровідної магістралі діаметром 200 мм. Через це з 09:30 і до повного завершення робіт воду відключили для 2805 мешканців та 1122 приватних будинків.

На яких вулицях немає води

Без водопостачання наразі залишилися мешканці десятків вулиць приватного сектору. Серед найбільших — вулиці Маршова, Тернівська, Вахтова, Саперна, Вузькоколійна та Технічна. Повний перелік адрес опублікували комунальники окремим списком.

Зокрема, воду перекрили на вулицях Сланцева, Кедрова, Стратосферна, Легендарна, Батарейна, Знаменська, Літня, Продольна, а також на ділянках вулиць Митрополита Шептицького, Київська та Кості Гордієнка. Усього в переліку — понад тридцять вулиць і провулків району.

Де беруть воду

Поки триває ремонт, воду в район підвозитимуть автоцистернами. Їх розмістили за двома адресами: на розі вулиць Митрополита Шептицького та Стратосферна, а також на вулиці Київській, 41. Мешканців просять запастися водою та підходити до цистерн із власною тарою.

Комунальники наголошують, що роботи триватимуть до їх повного завершення. Точний час відновлення водопостачання поки не називають — про повернення води в будинки повідомлять додатково після усунення аварії.

Що робити мешканцям

Місцевим жителям радять заздалегідь набрати запасну питної води, адже ремонт може тривати протягом усього дня. Для людей на вулиці, куди цистерни ще не доїхали, варто звернутися до диспетчерської служби водоканалу щодо графіка підвозу.

Раніше Politeka повідомляла, як відключали воду в Запоріжжі 16 вересня.