Страшна трагедія сколихнула жителів Полтавської області, відразу загинули троє чоловіків

Інцидент стався 25 вересня біля гідроелектростанції в Миргородському районі. Під селом Великі Сорочинці втомобіль Lada Priora пішов під воду в річці Псьол, з чотирьох чоловіків вдалося врятуватися тільки одному, що вчасно вискочив з машини.

Подробиці розповіли в поліції. Наступного дня після трагедії водолази витягли авто з води.

Встановлено особи загиблого водія та двох пасажирів. Всі троє - жителі Великих Сорочинців віком 29, 55 і 57 років. 49-річний чоловік, який врятувався, не хоче говорити про подію, запевняючи, що нічого не пам'ятає.

Вдалося з'ясувати, що чоловіки допомагали наймолодшому ремонтувати будинок. У нього залишилася дружина, а у двох інших діти.

Пізніше в Мережі з'явилися кадри, зняті камерою зовнішнього спостереження, на яких видно, як Lada Priora з'їхала з дороги на зелену зону, зупинилася на деякий час, а потім покотилася з пагорба у воду (момент утоплення опинився за кадром).

Місцеві жителі кажуть, чули, як водій сигналив.

"Плач і виття було чутно по всьому селу. Це дуже велике горе. Чоловік, якому вдалося врятуватися, подробиць не розповідає. Каже, що нічого не пам'ятає", - каже односельчанка загиблих в коментарі "Обозревателю".

Поліція за фактом відкрила кримінальне провадження.

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