18 жовтня маршрутний автобус на швидкості протаранив кілька автомобілів - дорожньо транспортна пригода сталася в селищі Віта-Поштова Київської області.

Як повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua, за попередньою версією під час руху у пасажирського автотранспорту несподівано відмовили гальма.

Як уточнили в повідомленні, маршрутка, з повним салоном пасажирів, виїхала на зустрічну смугу руху і зачепила кілька попутних автомобілів. На щастя, обійшлося без лобових зіткнень і без жертв.

Щоб не зіткнутися з попутними машинами, які стали на перехресті перед світлофором, водій маршрутки виїхав на зустрічну. Виїхавши на зустрічну смугу автотранспорт зачепив кілька авто, а потім повернувся в свою смугу і тільки після цього зупинився.

Варто відзначити, що найчастіше проблеми із заповітною педаллю виникають через розрив патрубка гальмівної системи. Розгерметизація магістралі призводить до падіння тиску і рівня рідини.

В цьому випадку відбувається хоч і часткова втрата гальм, але ризик ДТП при цьому зберігається.

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