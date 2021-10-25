Поліцейські з Прикарпаття, які знаходилися у Києві на навчанні, врятували маленьку дівчинку. Інцидент стався 23 жовтня у столичному парку "Перемога".

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Увечері суботи, 23 жовтня, сержант поліції Ігор Павчак спільно зі старшим лейтенантом поліції Коломийського районного відділу поліції Володимиром Бабаком прогулюючись парком почули крики про допомогу та побачили дитину в озері.

Не вагаючись Ігор Павчак стрибнув у озера та витягнув дівчину на берег. Там йому на допомогу прийшов Володимир Бабак.

Дворічна дівчинка відбігши від батьків скотилася по пологому березі в озері. Через декілька хвилин, як поліцейські врятували дівчинку, прибігли її батьки.

"Ми пишаємось вчинком Ігоря. Поліцейський завжди залишається поліцейським незалежно від обставин. Щиро дякуємо за службу!" - зазначено в повідомленні Івано-франківської поліції.

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