Інцидент зі шкільним автобусом стався в Нью-Йорку, США. Повідомляється про кількох постраждалих, включаючи поліцейського, який намагався зупинити лихача.
Так, у Брукліні чоловік викрав шкільний автобус - на щастя, дітей в той момент у транспорті не було. Прориваючись на свободу, він зносив зустрічні і припарковані машини з дороги. Горе-водій в цілому протаранив 15-20 авто, повідомляє видання Newsweek.
Спочатку, правоохоронці повідомляли про двох потерпілих - поліцейського і цивільного, який знаходився в одній з машин на шляху автобуса. Зазначається, що вони отримали незначні травми. Пізніше надійшла інформація про ще одного пораненого.
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У Мережі з'явилися кадри погоні за лихачем. На них видно, як копи переслідують шкільний автобус пішки, ухиляючись від збитих ним авто. Було чутно, як перехожі кричали, поки на задньому плані ревіли сирени.
В результаті викрадач не впорався з керуванням і врізався в стіну житлового будинку. Чоловіка заарештували. Повідомляється, що затриманого звуть Ентоні Рейес, йому 43 роки. Його вже багато разів затримували за правопорушення, у тому числі за крадіжку орендованої вантажівки.
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