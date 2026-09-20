Дефіцит продуктів у Київській області споживачам наразі не загрожує, однак на полицях супермаркетів усе більше маловідомих марок замість звичних брендів. У Торгово-промисловій палаті пояснили, чому так відбувається і які продукти найчутливіші до перебоїв.

Подорожчання продуктів у Київській області цієї осені вже турбує покупців, тож поява на полицях маловідомих марок замість звичних брендів породила питання про дефіцит. У Торгово-промисловій палаті України запевнили: реального дефіциту продуктів у Київській області немає.

Як пояснив віце-президент ТПП України Ростислав Коробка, зміна асортименту залежить від конкретних виробників і торговельних мереж, а не від проблем із виробництвом. Менші компанії, навпаки, отримують більше можливостей і посилюють конкуренцію.

Головний фактор — логістика. Російські удари по складах і розподільчих центрах змушують ритейлерів переходити на менші склади та логістичні хаби, тому окремі товари тимчасово зникають з полиць, попереджав міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Найбільші ризики мають Київ та область, де зосереджена значна частина складських потужностей. Доставка, яка раніше тривала 24–72 години, тепер може займати до тижня. Найчутливіші до перебоїв — молочна продукція, свіже м'ясо й риба, овочі, фрукти та заморожені товари.

У Київській мерії формують стратегічні запаси на випадок блекаутів. За словами заступника голови КМДА Олега Куявського, місто вже накопичило близько 50 тонн бутельованої води, а запаси продуктів довгого зберігання поповнюють далі.

Допомога розрахована не на всіх киян: нагодувати майже 3 мільйони жителів столиці нереально. Тому сконцентрувалися на малозабезпечених, людях з інвалідністю та літніх — за даними соцслужб, таких у Києві близько 25 тисяч.

Що покласти у стратегічний кошик

Решті варто подбати про власний запас, але без ажіотажу — надмірні закупівлі самі можуть спровокувати тимчасовий дефіцит. Експерт з безпеки Денис Михальченко радить зібрати набір на три доби: близько 3 літрів води на людину на добу, тобто 27 літрів на родину з трьох осіб.

У кошик варто покласти тушкованку, рибні консерви й паштети, локшину та макарони, гречку й вівсянку, сухофрукти й несолоні горіхи, хлібці чи сухарі замість хліба, енергетичні батончики. Додатково — серветки, рушники, антисептик і одноразовий посуд. Такий набір обійшовся приблизно у 3000 гривень.

Фахівці наголошують: краще мати невеликий резерв на кілька діб і не скуповувати полиці в день можливої надзвичайної ситуації — так вдасться уникнути штучного ажіотажу та порожніх полиць.

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