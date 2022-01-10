У Лос-Анджелесі пілота літака, що впав, зуміли дивом врятувати за мить до того, як літальний засіб протаранив поїзд – в мережі з'явилися кадри.

Як пише Politeka.net, про драматичну НП повідомили у своєму акаунті в Твіттер представники лосанджелеської поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Трагедія сталася 10 січня в одному з житлових районів Лос-Анджелеса.

Пілот легкомоторного літака під час свого польоту зрозумів, що щось пішло не так. В результаті він спікірував прямо на залізничний переїзд недалеко від аеропорту Уайтмен.

Літак впав прямо на залізничні колії. Пілот вижив, проте перед ним тут же виникла нова загроза: до літака наближався поїзд, який вже не встигав загальмувати.

На щастя для чоловіка, поблизу опинилися поліцейські. Вони тут же кинулися до нього на допомогу.

Правоохоронці витягли чоловіка з розбитою головою з кабіни і відтягнули його подалі від літака буквально за пару секунд до того, як літальний апарат протаранив поїзд. Літак буквально сміливо з шляхів.

У мережі з'явилися відео з чудовим порятунком пілота, знятим на натільну камеру одного з поліцейських. Ролик виглядає ніби кадри з голлівудського фільму.

Нагадаємо, літак з людьми впав відразу після зльоту, серед жертв відомий продюсер.

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