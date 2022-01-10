Як пише Politeka.net, про драматичну НП повідомили у своєму акаунті в Твіттер представники лосанджелеської поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Трагедія сталася 10 січня в одному з житлових районів Лос-Анджелеса.
Пілот легкомоторного літака під час свого польоту зрозумів, що щось пішло не так. В результаті він спікірував прямо на залізничний переїзд недалеко від аеропорту Уайтмен.
Літак впав прямо на залізничні колії. Пілот вижив, проте перед ним тут же виникла нова загроза: до літака наближався поїзд, який вже не встигав загальмувати.
На щастя для чоловіка, поблизу опинилися поліцейські. Вони тут же кинулися до нього на допомогу.
Дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса"
Переможець "Холостячки", який кинув Злату Огневич, видав нову порцію одкровень: "Але не вірю в це..."
Відомий російський актор зник безвісти в Казахстані: "Останній раз зв'язався з мамою..."
Олег Винник несподівано звернувся до українців: "Зверніть увагу..."
Булітко з "Дизель шоу" в купальнику зважилася показати фігуру без фотошопу: "Виявляється..."
Правоохоронці витягли чоловіка з розбитою головою з кабіни і відтягнули його подалі від літака буквально за пару секунд до того, як літальний апарат протаранив поїзд. Літак буквально сміливо з шляхів.
У мережі з'явилися відео з чудовим порятунком пілота, знятим на натільну камеру одного з поліцейських. Ролик виглядає ніби кадри з голлівудського фільму.
Нагадаємо, літак з людьми впав відразу після зльоту, серед жертв відомий продюсер.
Як повідомляла Politeka, розбився військовий вертоліт з главою штабу оборони, багато жертв і постраждалих.
Також Politeka писала, що вертоліт з прикордонниками впав на землю, багато жертв і поранених.