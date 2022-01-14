Як пише Politeka.net з посиланням на телеграм-канал «Реальний Київ», в аварії на під'їзді до Одеси загинула Вікторія Данченко, яка влітку 2020 року стала дружиною українського футболіста Олега Данченка. Варто відзначити, що лише сьогодні спортсмен підписав контракт про перехід у футбольний клуб «Зоря», що означає його повернення в український футбол.

Як відомо, аварія сталася вдень недалеко від Одеси. Водій Mercedes'а врізався в сусідній автомобіль, чим спровокував ланцюгову реакцію. В результаті ДТП Mercedes відкинуло у відбійник. Рятувальникам довелося витягувати тіло загиблої за допомогою спецінструментів, оскільки автомобіль перетворився на купу заліза.

За кермом автомобіля була Вікторія Данченко, яка раніше в Instagram часто викладала відео, де порушувала правила дорожнього руху. Під її останнім фото в Instagram друзі співчувають про втрату.

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