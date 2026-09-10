Грошова допомога для ВПО в Одеській області: УВКБ ООН з квітня 2026 року перейшло на новий підхід «Грошова допомога за пріоритетами» — переселенці можуть отримати від 2 000 до 12 300 гривень залежно від категорії.

Погода в Одеській області цього тижня знову зміниться, але переселенців регіону більше цікавить інше — чи можуть вони отримати фінансову підтримку.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області справді доступна. Як повідомляє УВКБ ООН, із квітня 2026 року Агентство ООН у справах біженців замінило програму багатоцільової грошової допомоги на підхід «Грошова допомога за пріоритетами».

Скільки можуть отримати переселенці

Евакуйовані та ті, хто постраждав від обстрілів, мають право на 12 300 гривень на особу — одноразову виплату, строк покриття якої становить 3 місяці. Для мешканців прифронтових територій (0–50 км від фронту чи кордону) передбачено 10 800 гривень на особу за 6 місяців.

Найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і не можуть отримати державну допомогу на проживання, отримують 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю — але лише за направленням.

Окремо 3 600 гривень на місяць протягом трьох місяців (загалом 10 800 гривень) можуть отримати ті, хто повернувся до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців і має високий рівень вразливості.

Де зареєструватися в Одеській області

Реєстрацію проводять партнери УВКБ ООН у центрах реєстрації, які працюють зокрема в Одеській області. Інформацію про запис у чергу публікують на сайті r2p.org.ua — там можна знайти перелік пунктів реєстрації та графік роботи.

Які документи потрібні

Для реєстрації знадобляться: податковий номер, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), реквізити iBAN гривневого рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей і медичний висновок у разі інвалідності.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів в Одеській області: економіст розповів, з якими товарами виникли проблеми.

Також Politeka повідомляла, Одеську область чекає різка зміна температури: прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня.

Як повідомляла Politeka, ДТЕК попередив про нові графіки відключення світла: коли не буде електрики на Одещині 8 та 9 вересня.