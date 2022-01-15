13 і 14 січня цього року в Україні зареєстрували землетруси з піком біля одного міст. Про це пише Politeka.net з посиланням на інформацію, оприлюднену Головним центром спеціального контролю.

Так, 13 січня в Закарпатті зареєстрували землетрус магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера. Сила таких поштовхів оцінюється як невідчутна.

А 14 січня, з епіцентром в 12 км від Ужгорода стався ще один поштовх. Землетрус було зафіксовано на глибині 2 км. Поштовхи також класифікуються, як невідчутні - 1,3 за шкалою Ріхтера.

Зазначається, що протягом 2020-2022 рр. в районі Ужгорода було зареєстровано шість землетрусів, найбільш потужні з яких відбулися 19 і 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 і 3,2 відповідно.

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Зазначимо, що землетруси в один бал за шкалою Ріхтера - невідчутні, їх виявляють тільки сейсмографи. А до двох балів - вже можуть відчуватися лише деякими людьми, який в спокої й знаходяться на верхніх поверхах.

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