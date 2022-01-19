Кадри з наслідками руйнівної катастрофи з'явилися в соцмережі Твіттер.

14 січня в Тонга почав вивергатися підводний вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Через це утворилася величезна хвиля цунамі, яка обрушилася на острови архіпелагу. Місцеві поселення сильно постраждали в результаті цієї катастрофи.

Так, на одному з невеликих островів хвиля знесла всі будови, а на іншому вціліло тільки два будинки.

Ситуація ускладнюється тим, що Тонга фактично виявилася відрізана від решти світу: підводний кабель був пошкоджений через виверження, а попіл в повітрі заважає нормальній роботі мобільного зв'язку.

Сусіди з Австралії та Нової Зеландії намагаються допомогти країні, проте їхні літаки поки не можуть приземлитися в Тонга через попіл, що закриває місцевий аеропорт. Зараз злітно-посадкову смугу намагаються розчистити добровольці.

Влада Тонга назвала цю катастрофу безпрецедентною. Найгірша ситуація на далеких островах архіпелагу.

За попередніми даними жертвами стихії стали два громадянина Тонга і один громадянин Великобританії. При цьому наголошується, що реальне число жертв може бути більше, адже зараз зв'язок на території країни працює погано.

Нагадаємо, стихія практично стерла з лиця землі ціле місто, кількість жертв зростає.

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