У Ташкентському зоопарку (Узбекистан) сталася трагедія. Мама трирічної дівчинки скинула свою дочку у вольєр до хижака.

Про це передає Politeka.net, посилаючись на телеграм-канал "360tv".

28 січня в Ташкентському зоопарку приблизно о 12 годині дня мати кинула свою трирічну дочку у вольєр до ведмедя. На кадрах видно, що жінка спочатку тримала дитину за огорожею, а потім скинула її з висоти майже 5 метрів. Хижак на ім'я Зузу відразу побіг до дівчинки, обнюхав її, проте не чіпав.

Працівники зоопарку зсередини почали заманювати ведмедя і закрили його. Після цього, працівники спустилися у вольєр і забрали дівчинку. Жінка взяла свої речі та спокійно спостерігала за тим, що відбувається.

Співробітники зоопарку відразу передали дитину медикам. Виявилося, що у дівчинки черепо-мозкова травма, струс мозку.

На жінку завели кримінальну справу про замах на вбивство. У Міністерстві у справах сім'ї Узбекистану повідомили, що мати дівчинки це зробила через депресію після від'їзду чоловіка.

А зоопарк взяв на себе всі витрати по лікуванню трирічної дівчинки.

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