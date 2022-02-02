У Росії судно з моряками на борту пішло під воду за лічені хвилини в порту під час розвантаження, з'явилися подробиці того, що сталося.

Інцидент стався в середу, 2 лютого, в порту російського селища Зарубіно в Примор'ї, повідомляє Телеграм-канал Shot. Краболовне судно "Акванавт" повернулося в порт з рейсу і почало розвантажуватися. В процесі плавучий засіб несподівано пішло на дно.

У момент НП на борту знаходився екіпаж судна у складі 15 осіб. У мережі з'явилися кадри затоплення "Акванавта", на яких можна побачити, як моряки рятувалися з потопаючого судна.

"Трюм закривайте! Бігом! Йдемо!",- кричали моряки.

Однак, врятуватися вдалося не всім: старший механік не встиг вибратися з машинного відділення і пізніше був знайдений вже мертвим. Відзначається, що капітан зі своїм помічником до останнього пірнали в спробах врятувати механіка, але їм це так і не вдалося.

Після інциденту в лікарню доставили капітана плавучого засобу, у якого зафіксували переохолодження і нервовий зрив. Чоловік перебуває в шоковому стані.

Відзначається, що судно затонуло всього за кілька хвилин. Причини того, що сталося ще належить з'ясувати.

Нагадаємо, судно з людьми затонуло, десятки загиблих і тільки троє тих, що вижили.

Як повідомляла Politeka, судно з пасажирами пішло на дно, потонуло 64 людини.

Також Politeka писала, що туристичне судно затонуло, на борту перебувало 17 пасажирів.