Інцидент стався в середу, 2 лютого, в порту російського селища Зарубіно в Примор'ї, повідомляє Телеграм-канал Shot. Краболовне судно "Акванавт" повернулося в порт з рейсу і почало розвантажуватися. В процесі плавучий засіб несподівано пішло на дно.
У момент НП на борту знаходився екіпаж судна у складі 15 осіб. У мережі з'явилися кадри затоплення "Акванавта", на яких можна побачити, як моряки рятувалися з потопаючого судна.
"Трюм закривайте! Бігом! Йдемо!",- кричали моряки.
Однак, врятуватися вдалося не всім: старший механік не встиг вибратися з машинного відділення і пізніше був знайдений вже мертвим. Відзначається, що капітан зі своїм помічником до останнього пірнали в спробах врятувати механіка, але їм це так і не вдалося.
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Після інциденту в лікарню доставили капітана плавучого засобу, у якого зафіксували переохолодження і нервовий зрив. Чоловік перебуває в шоковому стані.
Відзначається, що судно затонуло всього за кілька хвилин. Причини того, що сталося ще належить з'ясувати.
Нагадаємо, судно з людьми затонуло, десятки загиблих і тільки троє тих, що вижили.
Як повідомляла Politeka, судно з пасажирами пішло на дно, потонуло 64 людини.
Також Politeka писала, що туристичне судно затонуло, на борту перебувало 17 пасажирів.