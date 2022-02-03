Судно Trinity Spirit, здатне зберігати близько 2 мільйонів барелів нафти, вибухнуло рано вранці в середу, йдеться в заяві Shebah Exploration & Production Co., у якої це судно знаходиться в оренді, пише The Cable.
Судно Trinity Spirit призначене для виробництва, зберігання і розвантаження розташоване на терміналі Укпокіті, близько Екскравоса, південний захід Варрі, штат Дельта.
У мережі з'явилися кадри з місця НП, на котрих видно, що все у вогні, чорний дим до небес.
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Головний виконавчий директор Shebah Exploration and Production Company Ltd сказав, що 10 членів екіпажу перебували на борту об'єкта, коли стався інцидент.
"В даний час немає повідомлень про загиблих, але ми можемо підтвердити, що до інциденту на борту судна перебували десять членів екіпажу», - сказав він.
Причина вибуху в даний час розслідується.
Trinity Spirit служить основним виробничим об'єктом для блоку. Родовище Укпокіті було відкрито в 1993 році, ліцензія була перетворена в оренду на видобуток нафти (OML) 108 в 1996 році.
Судно Triniti Spirit належить компанії SEPCOL, яка належить комбінації Нігерійських і зарубіжних юридичних осіб, включаючи Abbeycourt Trading Company Limited (ATCO), Abbeycourt Petroleum Company Limited і Allenne Limited.
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