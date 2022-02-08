В одному з міст Росії, жінка воліла народити дитину в екстремальних умовах.

Про те, якими сюрреалістичними подіями запам'ятається жительці Дзержинська народження другої своєї дитини, показали й розповіли в Telegram-каналі " SHOT ".

Зокрема, чоловік росіянки, з вельми своєрідних причин, чомусь вирішив не викликати бригаду "швидкої медичної допомоги", через що вагітна жінка спустилася в каналізаційний колектор, прихопивши з собою 2-річну дитину, нехтуючи тим, що пологи пройдуть на очах у неповнолітнього. Крім того, здивування викликає і те, що все це тривалий час, батько просто прочекав на вулиці, ніяк не реагую на хворобливий процес дітонародження своєї дружини.

Втім, закінчилося все відносно щасливо: з каналізаційного люка 37-річна мати, разом з поповненням, включаючи другу дитину, була витягнута фахівцями-рятувальниками, після чого жінку направили на госпіталізацію в лікарню, а щасливого батька - у відділ поліції. На цей момент молода мати знаходиться в задовільному стані, а малюк, на жаль, в реаніматологічному відділенні.

Причина такого досить нелогічного вчинку, який, ймовірно, відіб'ється на здоров'ї як породіллі, так і немовляти в майбутньому - пару до цього вигнали з житла, після чого у коханої й були спровоковані передчасні пологи.

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