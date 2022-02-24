Російські війська обстріляли багатоповерховий будинок у місті Чугуїв під Харковом, ДСНС розповіли про постраждалих.

Як пише Politeka.net, російські війська під час обстрілу в Харківській області потрапили в багатоповерховий будинок. Прес-служба ДСНС повідомила про те, що відбувається.

"24 лютого о 08: 23 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому 5-поверховому будинку за адресою: м.Чугуїв, мікрорайон Авіатор, будинок. №157. Вона виникла в результаті ворожих обстрілів.

До місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. До моменту прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому і третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала близько 100 кв.

В результаті вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його жителів.

О 09: 50 відбулася локалізація вогню, зараз йде її ліквідація", - написано було в повідомленні.

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