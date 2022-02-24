Збройні Сили України успішно відбивають російський наступ в Сумській області, рахунок знищених танків пішов на десятки.

Як пише Politeka.net, ЗСУ продовжують відбиватися від російської армії. Один з найскладніших ділянок-північ. Але за інформацією, що надійшла, в Сумській області військовим вдалося зупинити російську бронетехніку. За повідомленнями з декількох джерел - 15 російських танків було знищено за допомогою Джавелінів.

"Хто цікавився Сумами: стоїмо!

Сумський напрямок: Джавеліни знищили 15 ворожих танків", - написано в повідомленні.

"У районі Глухова українські військові вдарили з "Javelin" по колоні російської техніки. 15 танків Т - 72 знищені, повідомляє радник командувача Сухопутними військами ЗСУ", - написав ще одне джерело і додав кадри знищеної техніки.

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