Очевидці повідомляють про те, що ударом ракети поблизу Південного вокзалу в Києві розірвало теплотрасу.

Як пише Politeka.net, за даними очевидців, які зараз переживають напад російських окупантів, в Києві стався вибух недалеко від підземного переходу біля Південного залізничного вокзалу. Снаряд вдарив недалеко від готелю Ibis. Інформацію про травмованих або поранених уточнюють.

"Ударом ракети поблизу Південного вокзалу в Києві розірвало теплотрасу. Частина міста може залишитися без тепла", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу телеканалу "Прямий".

Також зазначається, що Укрзалізниця підтвердила авіаційний удар російськими військовими по Південному залізничному вокзалу в Києві. Там йде евакуація тисяч українських жінок і дітей.

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