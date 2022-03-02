Як пише Politeka.net, за даними очевидців, які зараз переживають напад російських окупантів, в Києві стався вибух недалеко від підземного переходу біля Південного залізничного вокзалу. Снаряд вдарив недалеко від готелю Ibis. Інформацію про травмованих або поранених уточнюють.
"Ударом ракети поблизу Південного вокзалу в Києві розірвало теплотрасу. Частина міста може залишитися без тепла", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу телеканалу "Прямий".
Також зазначається, що Укрзалізниця підтвердила авіаційний удар російськими військовими по Південному залізничному вокзалу в Києві. Там йде евакуація тисяч українських жінок і дітей.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку: нові дані ОПУ
Чоловік Сумської Борисюк емоційно звернувся до дочки в її особливий день: "Головне зараз - вижити"
"Ворог злякався": російські військові з офіцерами здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ
Ворога погнали до кордону з Росією: з'явилися хороші новини з фронту
Нагадаємо, ЗСУ перехопили секретні документи окупантів, чим важливі нові дані: "Кінцевою метою цих сил було...".
Як повідомляла Politeka, Українці допомогли ЗСУ знищити колони техніки окупантів: "Разом у нас добре виходить".
Також Politeka писала, що Українців попередили про новий фейк Росії: "Майже неможливо відрізнити від реальних".