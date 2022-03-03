У Чернігові вранці в четвер, 3 березня, внаслідок обстрілу окупантів сталося загоряння нафтобази. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«3 березня близько 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно полум'я та чорний дим піднімається до небес.

Жителів міста просять не наближатись до місця пожежі.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 од. техніки.

За даними ДСНС протягом останньої доби (з 2 до 3 березня) в Чернігівській області ліквідовано 5 пожеж. З них 2 — через обстріли в житловому секторі, 3 — з інших причин. Загинула 1 особа.

Загалом з початку військових дій виникло 84 пожежі. З них 56 внаслідок обстрілів. Врятовано 13 осіб, з них 10 дітей. Загинули 2 людини.

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