Російські окупанти продовжують зазнавати втрат

Про те, що за останні 24 години, силами ЗСУ були збиті ще 3 літаки й 2 вертольоти російських збройних сил, і не тільки це, в ніч на четвер, 3-е березня, на свій сторінці в соцмережі Facebook, поінформувало Міністерство оборони України .

У середу, 2-го березня, екіпажами бойових літаків Су-24М і Су-25, які надавали підтримку "з повітря" підрозділам Сухопутних військ ЗСУ, були ліквідовані кілька колон військової техніки, і, природно, живу силу російських окупантів у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Також, протягом цієї ж доби, зенітні ракетні підрозділи знищили 3 ворожих літаки та 2 вертольоти окупантів

Зазначимо, що за словами Володимира Зеленського, ворожі сили втратили вже близько 9 000 осіб.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти продовжують терпіти невдачі та фактично деморалізовані.

Також раніше ми інформували про те, що полонений окупант здав плани Кремля щодо захоплення України.

А до цього наш портал повідомляли про те, скільки країн вже допомагає Україні у протистоянні російським окупантам.