В Чернигове утром в четверг, 3 марта, в результате обстрела оккупантов произошло возгорание нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«3 марта около 08:10 в г. Чернигове по вул. Чудинова на территории ГП «Комбинат Астра» во время обстрела произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. дизельного топлива", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно пламя и черный дым поднимается до небес.

Жителей города просят не приближаться к месту пожара.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 25 человек и 5 ед. техники.

По данным ГСЧС в течение последних суток (с 2 по 3 марта) в Черниговской области ликвидировано 5 пожаров. Из них 2 — из-за обстрелов в жилом секторе, 3-по другим причинам. Погиб 1 человек.

Всего с начала военных действий возникло 84 пожара. Из них 56 в результате обстрелов. Спасены 13 человек, из них 10 детей. Погибли 2 человека.

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