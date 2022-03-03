Ракети знищені, інформації про нові руйнування, на щастя, поки не надходило.

У цю ніч у столиці України прогриміло кілька вибухів

Про те, що в ніч з 2-го на 3-е березня, в Києві зафіксовано від 3-х до 4-х вибухів, але згідно з попередніми даними, повітряні об'єкти були збиті засобами ППО, у своєму Telegram-каналі, посилаючись на державну службу з надзвичайних ситуацій, інформує "Оперативний ЗСУ".

Після проведення моніторингу різних інтернет-ресурсів, з'явилася інформація, що в ніч на четвер, в Києві сталися вибухи. При цьому, ніяких заявок від населення в "Службу Порятунку" не надходило. За попередньою інформацією, всі повітряні об'єкти противника були успішно збиті силами ППО.

На цей момент інформація, що стосується кількості та місця вибухів уточнюється. Жодного підрозділу ДСНС України залучено не було.

Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють і руйнують не стільки ключові об'єкти інфраструктури, скільки проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл, включаючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти продовжують терпіти невдачі та фактично деморалізовані.

Також раніше ми інформували про те, що полонений окупант здав плани Кремля щодо захоплення України.

А до цього наш портал повідомляли про те, скільки країн вже допомагає Україні у протистоянні російським окупантам.