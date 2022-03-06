Як пише Politeka.net, українці 11-й день борються з російською окупацією. 24 лютого Володимир Путін віддав наказ армії Росії наступати на Україну. А сьогодні, шостого березня, була проведена ракетна атака по аеропорту у Вінниці. Як стало відомо, російські війська запустили 8 ракет з Придністров'я. Ракети потрапили по аеропорту. Президент України Володимир Зеленський після ракетної атаки вже закликав весь світ закрити небо над Україною, щоб авіація і ракети більше не могли літати.

"Наслідки ракетного удару м. Вінниця", - написав військовий блогер Анатолій Штефан.

"Ракети, що потрапили у Вінницький аеропорт, за попередньою інформацією, були випущені з Придністров'я – Військове телебачення України.

Геноцид української нації", - було написано в наступній публікації.





Також кадри руйнувань опублікувало видання Nexta.



"Як зараз виглядає аеропорт під Вінницею", - написано було в публікації.

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