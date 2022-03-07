Російський корабель пішов трохи не туди, а, схоже, на дно.

Поблизу Одеси, ЗСУ завдали критичні пошкодження кораблю ВМФ країни-агресора

Про те, що в акваторії Чорного моря, силами ЗСУ було підбито російське військове судно, у своєму Telegram-каналі емоційно поінформував спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації, Сергій Братчук.

За словами Братчука, нарешті здійснилася мрія багатьох українців, і "російський корабель - ПНХ". Одним словом, ворог несе втрати, а бійці ЗСУ - молодці.

Схоже, що ЗСУ змогли гідно відповісти на завданий з моря ракетний удар в районі села Тузли, від якого постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

Зазначимо, що станом на 00: 40, 7-го Березня, про загиблих або травмованих з нашого боку поки нічого невідомо. Дані, що стосуються населених пунктів, розташованих поблизу від Тузли, поки ще уточнюють.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що сили ЗСУ відбили місто Чугуїв і практично знищили чимале угруповання російських військ.

Також раніше ми інформували про те, що глава Міноборони Резніков повідомив про черговий "сюрприз" для російських окупантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ ліквідували ще двох офіцерів армії країни-агресора.