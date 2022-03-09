Під Харковом 8 березня українські воїни розгромили групу кадирівців, які збиралися наступати на місто. А розповідали, що їх куля не бере! Але українські захисники знищують їх якісно і швидко.
Ворог зазнав величезних втрат. Фото і відео з місця бою полку "Азов" і кадирівців виклав Костянтин Немічев.
"Так ви і будете подихати", - сказав він, знімаючи відео всередині захопленої раніше кадирівцями АЗС під Харковом.
Немічов показав тіла знищених окупантів і залишки їх техніки. Подивитися відео 18+ можна тут.
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