Костянтин Немічов показав тіла знищених окупантів і залишки їх техніки.

Під Харковом 8 березня українські воїни розгромили групу кадирівців, які збиралися наступати на місто. А розповідали, що їх куля не бере! Але українські захисники знищують їх якісно і швидко.

Ворог зазнав величезних втрат. Фото і відео з місця бою полку "Азов" і кадирівців виклав Костянтин Немічев.

"Так ви і будете подихати", - сказав він, знімаючи відео всередині захопленої раніше кадирівцями АЗС під Харковом.

Немічов показав тіла знищених окупантів і залишки їх техніки. Подивитися відео 18+ можна тут.

Нагадаємо, серед жертв авіаудару опинився український чемпіон і вся його сім'я.

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