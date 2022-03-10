За попередньою інформацією, ЗСУ підбили перший і останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської армії полковника Андрія Захарова. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова



Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії ЦВО. pic.twitter.com/BJUHcskuWG — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 10, 2022

Під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактична група (БТГр) 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії ЦВО.

В результаті удару ЗСУ загинув російський полковник Андрій Захаров. У 2016 році він, будучи майором, отримав орден від президента РФ Володимира Путіна.

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