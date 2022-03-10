Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської армії полковника Андрія Захарова. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактична група (БТГр) 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії ЦВО.
В результаті удару ЗСУ загинув російський полковник Андрій Захаров. У 2016 році він, будучи майором, отримав орден від президента РФ Володимира Путіна.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Україна не здалася": Кулеба оголосив, чим закінчилися півторагодинні переговори з Лавровим
Бійці ЗСУ пішли в контратаку під Києвом: "Чути артилерійські бої"
Поверне Україні території та виплатить репарації: Борис Джонсон пояснив, що чекає РФ
Величезний снаряд влучив у житловий будинок Чернігова і не здетонував, розміри вражають: "Ворог з повітря..."
Нагадаємо, війська РФ обстріляли людей під час евакуації, загинув поліцейський.
Як повідомляла Politeka, ЗСУ ліквідували російського генерал-майора.
Також Politeka писала, у бою під Миколаєвом загинув львівський журналіст.