Українські військові знищили командувача російсько-окупаційною армією Андрія Колеснікова. Зараз невідомо, як саме загинув генерал-майор.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Хороша новина: сьогодні "двохсотим" став командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", – написав він.
За весь час війни в Україні російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат. Українська армія знищила і поранила понад 12 тис. найманців російської федерації
Нагадаємо, український актор і боєць тероборони поліг під Києвом, з'явилися подробиці.
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