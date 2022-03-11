На сьогоднішній день українська армія знищила понад 12 тис. найманців Російської Федерації.

Українські військові знищили командувача російсько-окупаційною армією Андрія Колеснікова. Зараз невідомо, як саме загинув генерал-майор.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Хороша новина: сьогодні "двохсотим" став командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", – написав він.

За весь час війни в Україні російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат. Українська армія знищила і поранила понад 12 тис. найманців російської федерації

Нагадаємо, український актор і боєць тероборони поліг під Києвом, з'явилися подробиці.

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