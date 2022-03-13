Прес-служба КМДА повідомила, що окупаційні війська Росії обстріляли з артилерії психоневрологічний інтернат у Києві.

Як пише Politeka.net, українці 18-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ, які направив Володимир Путін в Україну ще 24 лютого. Прес-служба КМДА повідомила, що сьогодні, 13 березня, війська Росії обстріляли з артилерії психоневрологічний інтернат у Києві.

"Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал і підопічні були завчасно евакуйовані

Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

В результаті вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

На момент обстрілу підопічні інтернату і персонал були евакуйовані в безпечне місце. Зараз на місці обстрілу працюють фахівці", - повідомили в прес-службі.

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