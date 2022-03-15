"Орки" не можуть взяти столицю України, тому від безсилля масово бомблять мирних жителів.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирному Києву

Про те, за якими житловими будинками та об'єктами цивільної інфраструктури Києва, "Російська орда" відбомбилася на ранок вівторка, 15-е березня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує ДСНС України .

Сьогодні, в Подільському районі, через попадання боєприпасу в 10-поверховий житловий будинок, сталася пожежа з 1-го по 5-й поверху.

О 06 годині 46 хвилин ранку загоряння локалізовано, а о 06 годині 51 хвилин ранку - повністю ліквідовано. Підрозділ ДСНС врятував 1 людину, яку госпіталізували до найближчої лікарні.

Ще один удар окупантів завдано в районі Осокорків - зафіксовано потрапляння в приватний житловий будинок. На щастя, ніяких жертв або постраждалих немає.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила фасад будівлі біля станції "Лук'янівська". З цієї причини, поїзди поки не будуть зупинятися на цій станції.

Постраждав від дій "орків" і Святошинський район - боєприпас впав на 9-поверховий житловий будинок. Наступні незначні локальні загоряння на поверхах, локалізовані о 5 годині 36 хвилин ранку. У цьому ж районі, теж через бомбардування "російської орди", фактично повністю зруйнований 16-поверховий житловий будинок, з 1-го по 16-й поверхи. На місці інциденту знайшли тіла 2-х загиблих, ще 27 громадян врятовані.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Росія готувала хімічну атаку на Україну.

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ припинили спроби ворога прорватися вперед.

А до цього наш портал повідомляли про те, що названо число жертв після авіаудару по телевежі на Рівненщині.