Авіаційний удар по Бердичеву, росіянами зруйновано кілька будівель, інформація щодо втрат уточнюється.

Поліція працює на місці авіаудару в Бердичеві. Про це повідомляє Нацполіція. Ракетний обстріл припав по одному з мікрорайонів райцентру. Є відомості про травмованих людей. Поліцейські з'ясовують обставини.

На світанку 16 березня стало відомо про ворожий авіаобстріл у Бердичеві в Житомирській області. Наразі до поліції надійшла інформація про двох травмованих людей та пошкодження будівель.

Поліцейські Бердичівського райвідділу працюють на місці події, фіксуючи обставини та наслідки ракетного удару.

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