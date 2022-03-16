Поліція працює на місці авіаудару в Бердичеві. Про це повідомляє Нацполіція. Ракетний обстріл припав по одному з мікрорайонів райцентру. Є відомості про травмованих людей. Поліцейські з'ясовують обставини.
На світанку 16 березня стало відомо про ворожий авіаобстріл у Бердичеві в Житомирській області. Наразі до поліції надійшла інформація про двох травмованих людей та пошкодження будівель.
Поліцейські Бердичівського райвідділу працюють на місці події, фіксуючи обставини та наслідки ракетного удару.
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