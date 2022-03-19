Є пошкодження, є руйнація, є детонація боєприпасів.

Росія завдала ударів по підземному складі ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат, передає УП.

"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Водночас поки що командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом "Кинжал".

"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракентного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555.

Була заява про "Кинжал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити".

Водночас, за словами місцевих жителів Делятина, наразі ситуація в селі спокійна: "Ні вогню, ні диму, ні воронок у селі не видно".

Нагадаємо, 19 березня міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

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