За даними західної розвідки, командир російської 37-ї мотострілецької бригади був убитий підлеглим.

Підтверджується, що солдат на бронетранспортері наїхав на нього, офіцер отримав серйозні пошкодження ніг і помер у госпіталі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на "західних офіційних осіб".

Раніше про цей випадок повідомляв український журналіст Роман Цимбалюк, за інформацією якого один з російських військових обурився загибеллю товаришів по службі і вирішив помститися бездарному командиру. Полковник Медведєв був відправлений в білоруський госпіталь.

«Ми вважаємо, що командир бригади був убитий своїми солдатами внаслідок масштабів втрат, понесених його бригадою. Ми вважаємо, що він був убитий своїми солдатами навмисно. Ми вважаємо, що його збили власні війська", - повідомляє джерело.

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