У передмістях української столиці можуть розвернутися запеклі бої вже найближчими днями.

Про це, як передає Politeka.net, свідчать дані британської розвідки, озвучені на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Так, згідно з повідомленням, росіяни продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів.

Також у розвідці констатують, що незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські та ракетні удари тривають.

Не припиняються важкі бої і в Маріуполі. У британській розвідці це багатостраждальне місто називають ключовою метою російських військ.

"Однак українські сили як і раніше контролюють центр міста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мера Ірпеня, який розташований недалеко від Києва, Олександр Маркушин повідомив, що в місті загинули близько 200-300 цивільних і до півсотні військових і бійців ТрО.

"Точної інформації про кількість загиблих цивільних громадян в Ірпені ще немає, але приблизні цифри – 200-300 осіб. Багато поховані у дворах і парках, багато знаходяться під завалами будинків і об'єктів інфраструктури. Зруйновано приблизно 50% міста. Точну кількість загиблих ми зможемо назвати після розбору завалів",-сказав Маркушин, назвавши Ірпінь містом-героєм.

"Ми наше маленьке місто відвоювали, не віддали. Наше маленьке місто-Герой, ми не дали ворогам пройти до Києва", - сказав Маркушин.

Додамо, раніше Маркушин попередив жителів, що повертатися в місто поки дуже небезпечно.

Нагадавши, У мережі з'явилися кадри з місця розстрілу волонтерів під Черніговом.

Також Politeka.net повідомляла, що у МВС спростували відведення російських військ під Києвом.

Крім того Politeka.net писала, що дорогу під Києвом напхали мінами.