Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", пише Politeka.net.
Українські захисники іронізують, що окупанти отримали купони на СПА-процедури в пеклі.
Згідно з повідомленням, російські війська мають великі кадрові проблеми.
«Мобілізація гарматного м'яса з числа власних громадян провалилася, а самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта. Це й не дивно, вони вже знають, чим закінчиться путінська авантюра. Втім, Росія велика, і там завжди знайдуться обдурені пропагандою "zombi" - констатують українські захисники.
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В результаті вчорашніх боїв воїни України знищили представників підрозділів з 7-ї військової бази, яка дислокується на території самопроголошеної абхазької республіки.
Подібна доля чекає і інших окупантів, - запевняють бійці ЗСУ:
"Не хвилюйтеся, всі отримають свої купони зі знижкою від ЗСУ. Тим більше що вас там вже чекають кадирівці, кримські зрадники і ще багато рашистського мотлоху"
Додавши, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що з метою комплектування Збройних сил рф, з окупованих територій Грузії на територію України були перекинуті підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) і 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.
Нагадавши, у Донецькій області окупанти застосували фосфорні снаряди, голова ОДА розкрив подробиці.
Також повідомлялося, що воїни ЗСУ накрили артилерією штаб кадирівців.
Крім того Politeka.net писала, що з'явилися кадри з місця розстрілу волонтерів під Черніговом.