Окупанти з російської бази в Абхазії вторглися на українську землю і були ліквідовані.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", пише Politeka.net.

Українські захисники іронізують, що окупанти отримали купони на СПА-процедури в пеклі.

Згідно з повідомленням, російські війська мають великі кадрові проблеми.

«Мобілізація гарматного м'яса з числа власних громадян провалилася, а самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта. Це й не дивно, вони вже знають, чим закінчиться путінська авантюра. Втім, Росія велика, і там завжди знайдуться обдурені пропагандою "zombi" - констатують українські захисники.

В результаті вчорашніх боїв воїни України знищили представників підрозділів з 7-ї військової бази, яка дислокується на території самопроголошеної абхазької республіки.

Подібна доля чекає і інших окупантів, - запевняють бійці ЗСУ:

"Не хвилюйтеся, всі отримають свої купони зі знижкою від ЗСУ. Тим більше що вас там вже чекають кадирівці, кримські зрадники і ще багато рашистського мотлоху"

Додавши, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що з метою комплектування Збройних сил рф, з окупованих територій Грузії на територію України були перекинуті підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) і 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Нагадавши, у Донецькій області окупанти застосували фосфорні снаряди, голова ОДА розкрив подробиці.

Також повідомлялося, що воїни ЗСУ накрили артилерією штаб кадирівців.

Крім того Politeka.net писала, що з'явилися кадри з місця розстрілу волонтерів під Черніговом.