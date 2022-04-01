На Рівненщині затримали чоловіка, який переїхав з Дніпропетровщини і місяць жив у землянці в лісі.

У Рівненській області поліцейські затримали чоловіка з Дніпропетровщини, який місяць переховувався в лісі. Про це 31 березня повідомили в прес-службі Нацполіції області в Telegram-каналі. Місцеві жителі повідомили, що чоловік часто їздив в ті населені пункти, де відбувалися авіаудари окупантів.

Жителі села Грушвиця Друга Рівненського району повідомили поліцейському офіцеру громади про підозрілого чоловіка. Увечері, 31 Березня, його затримали правоохоронці.

"За словами жителів села, молодий чоловік часто виїжджав, в тому числі і в ті населені пункти, де відбувалися авіаудари. В даний час більш ретельною перевіркою особи займаються працівники СБУ, куди його доставили поліцейські", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць проживав у землянці, яку сам викопав у лісовому масиві. Поліцейським він пояснив, що в селі нібито живе його бабуся, до якої приїхав з початком повномасштабного вторгнення. Але вже в перші дні з нею почалися конфлікти, тому чоловік покинув будинок. У поліції зазначили, що при собі затриманий мав два мобільні телефони та планшет.

Пізніше, 1 квітня, в прес-службі Служби безпеки України в Рівненській області повідомили, що в ході перевірочних фільтраційних заходів інформація про можливого диверсанта не підтвердилася. Чоловіка відпустили.

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