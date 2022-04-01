В Ворзелі Київської області в районі бойових дій зник безвісти українець Самоткал Дмитро Валентинович.
7 березня в приватний будинок мирних жителів селища Ворзель увірвалися російські солдати. Вони обшукали будинок і забрали чоловіка. Відтоді його ніхто не бачив.
Про викрадення чоловіка сім'ю повідомили сусіди через смс-повідомлення. Свідки сказали, що Дмитра відвезли на ворожому БТР в невідомому напрямку, потенційно в Бородянку або Іванків.
Російські солдати, які вломилися в будинок і викрали чоловіка, були дуже добре оснащені, виглядали як спеціальний загін у професійній амуніції.
При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження Дмитра телефонувати за номером дружини зниклого Ірини: 067 240 18 13, 050 388 20 24.
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