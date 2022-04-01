Як пише Politeka.net, українці продовжують активно захищатися від російських окупантів. Захисники не тільки зупинили наступ, а й пішли в контрнаступ за деякими напрямками. А сьогодні, першого квітня, українцям вдалося підбити російський вертоліт Мі-28. Про це повідомляє "Ліга.нет".

Зазначено, що вертольоти росіян використовували "танець страху". Перед випуском ракет вони задерли "носи", щоб підвищити дальність стрільби, а потім біжать, відстрілюючи теплові пастки. Перший вдало виконав маневр, але другий вертоліт був вражений українським захисником. Після відстрілу пасток Мі - 28 отримав "під хвіст" ракетою, після чого розвалився.

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